За сутки в Сыктывкаре еще 31 человек заразился коронавирусом

Все инфицированные находятся под наблюдением врачей. Фото: из архива "КП"

По официальной информации Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, на 26 февраля выздоровели 38116 (+87) человек.

Выявлено ПЦР-тестированием 39274 (+81) случая заболевания COVID–19. Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 31 случай, в Ухте — 10. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь.

Всего под медицинским наблюдением находятся 3438 человек. За последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 153 человека. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Официально подтверждён 751 (+2) случай летального исхода у пациентов с коронавирусом.

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