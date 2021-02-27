Благотворители Коми помогли спортсмену-инвалиду собрать недостающую сумму на покупку квартиры

Иван Мартюшев. Фото: личный архив.

Жители Коми помогли спортсмену-инвалиду Ивану Мартюшеву собрать недостающую сумму на покупку своего жилья.

Напомним, буквально 10 дней назад в Коми объявили сбор денег для того, чтобы спортсмен, сирота Иван Мартюшев смог купить жилье. У парня уже есть сертификат, который он получил как инвалид детства, но он не покрывает всю стоимость будущего жилища.

- Друзья! Сбор средств для Ивана Мартюшева завершён! Большое спасибо всем неравнодушным! Всем, кто откликнулся! Вы не только помогли человеку в покупке квартиры. Благодаря вам этот мир стал теплее и светлее. Стало больше веры в человеческую взаимопомощь. Веры в будущее. Надежды на лучшее. Желаем, чтобы каждому из вас добро вернулось многократно, - сообщили о завершении сбора в группе вк Коми республиканского отделения всероссийского общества инвалидов.

Сейчас Иван сможет приобрести квартиру в доме, расположенном возле Лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной, где мужчина тренируется.

*** 35-летний Иван Мартюшев родился в Вуктыльском районе Республики Коми. Сирота. Окончил коррекционную школу-интернат для глухих и слабослышащих детей в Сыктывкаре. Есть у него и интеллектуальные проблемы. Но это не помешало ему стать успешным спортсменом. В его копилке золотые, серебряные и бронзовые медали с российских и международных соревнований по лыжным гонкам.

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