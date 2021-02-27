За сутки в Коми выздоровели от коронавируса 85 пациентов

В Коми выздоровели от вируса 38 201 человек.
Фото: Екатерина САВЕНКО
На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 27 февраля в России 11 534 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 83 новых случаев.
Всего в республике сейчас 39 357 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 753 пациента, 2 новых случая летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 38 201 человек (85 пациентов выздоровели за сутки).
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