Памятник сапогам первопроходцев из Коми вошел в энциклопедию необычных скульптур России

Все 100 участников, Коми в том числе, получили своё место в энциклопедии.

Памятник сапогам первопроходцев представил Республику Коми в энциклопедии самых необычных скульптур России. Сервис поездок и путешествий Туту.ру составил энциклопедию, в которую вошли объекты всех 85 регионов страны.

Напомним, всероссийский конкурс «скульпТУТУра» прошел с октября 2020 по январь 2021 года. Победителем конкурса стал памятник тувинской письменности в музее-заповеднике «Белдир-Кежии» в Республике Тыва, но все 100 участников, Коми в том числе, получили своё место в энциклопедии и на интерактивной карте самых необычных памятников России. Памятники можно отсортировать по названию региона или по числу голосов, которые получил объект, найти координаты и спланировать путешествие.

Всероссийский конкурс самых необычных скульптур России, который провел сервис Туту.ру, завершился в январе 2021 года. За два с половиной месяца свои голоса за претендентов отдали более 320 тысяч человек. Помимо одержавшего победу памятника тувинской письменности в тройку также вошли скульптура «Свидание» в Курске и скульптура «Комар — хранитель Сибири» в Ноябрьске.

КСТАТИ

В 2019 году Туту.ру вместе с путешественниками со всей России выбирали населённый пункт с самым весёлым названием. В финальном этапе свои голоса за претендентов отдали 117 тысяч человек. Финальное голосование в сообществе Туту.ру «ВКонтакте» окончилось победой Мутного Материка (Республика Коми) — села, где проживают 977 человек. Организаторы конкурса из Туту.ру и журналисты приехали в Мутный Материк, чтобы торжественно вручить администрации населённого пункта памятный кубок и установить знак «Российский населённый пункт с самым весёлым названием 2019».

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