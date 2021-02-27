За сутки в Сыктывкаре еще 30 человек заразились коронавирусом

Фото: Артем КИЛЬКИН

По информации Управления Роспотребнадзора по Коми, на 27 февраля больше всего заболевших в Сыктывкаре - 30 случаев. На втором месте Ухта, где диагноз подтвержден у 18 человек. На третьем месте Воркута - 12 случаев заражения.

Всего в Коми за последние сутки было зарегистрировано 83 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь.

Всего под медицинским наблюдением находятся 3 358 человек. За последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 117 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

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