Нападением собак на четырехлетнего ребенка в Печоре заинтересовались следователи

Фото: СУ СК по Коми.

Сегодня, 27 февраля, во дворе дома по улице Восточной в Печоре на четырехлетнюю девочку напала стая бездомных собак и покусала ее. С телесными повреждениями, ранами на голове, лице и нижних конечностей ребенок госпитализирован в больницу. Следственными органами СК РФ по Коми организована доследственная проверка.

По информации источников, девочка шла от мамы к тете в соседний дом. В пути на ребенка напали собаки. Случайный прохожий отбил ребенка у собак, оказал девочке первую помощь и помог доставить в больницу. У ребенка раны головы и нижних конечностей.

Покусанную бездомными собаками четырёхлетнюю девочку прооперировали в Печорской ЦРБ, сейчас она находится в реанимации. Её состояние оценивается как стабильно тяжёлое.

Сотрудники администрации МР «Печора» совместно с полицией уже побывали на месте происшествия. Проводятся мероприятия по отлову бродячих собак.

Вопрос оказания помощи находится на контроле у уполномоченной по правам ребенка в Республики Коми Татьяны Козловой. Она рассказала, что семья, у которой пострадал ребенок, благополучная, на учетах не состоит.

В рамках проверки следователи намерены установить причины и обстоятельства произошедшего и дать уголовно-правовую оценку действиям (бездействию) лиц, ответственных за организацию отлова животных без владельцев, а также оказание таковых услуг. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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