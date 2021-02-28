Прогноз погоды по Республике Коми на 28 февраля представляет Коми ЦГМС.Ожидается переменная облачность, ночью в западной части северных и центральных районов небольшой, в Усть-Цилемском районе местами умеренный снег, на остальной территории преимущественно без осадков. Днем в северных и отдельных центральных районах временами небольшой снег, в южных районах — преимущественно без осадков.Ветер Ю, 2-7 м/с, местами в северных районах порывами до 12 м/с, в южных районах — переменный, 1-5 м/с. Температура ночью -18...-23, местами -28...-33, днем -10...-15, в отдельных северо-восточных районах -16...-21°С.В Сыктывкаре 28 февраля малооблачно, без осадков, ветер переменный, 1-3 м/с. Температура ночью -26...-28, днем -10...-12°С.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЮжный ветер принес в Коми теплую и ветреную погодуПрогноз погоды в Коми на 26 - 28 февраля (подробности)