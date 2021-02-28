В Коми золотоискатели заплатят штраф за мусор в нацпарке «Югыд ва»

Берегите природу! Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

В Инте вынесен приговор о неисполнении руководителем золотодобывающей компании решения суда о приведении земельного участка в национальном парке в первоначальное состояние, сообщает прокуратура Коми.

В 2016 году суд вернул в федеральную собственность арендованный компанией земельный участок, на котором предприятие планировало осуществлять добычу золота. Компании также предписали привести территорию в составе национального парка «Югыд ва» в первоначальное состояние, чтобы в будущем использовать его по назначению.

Исполнительный лист был выдан в апреле 2016 года, однако часть оборудования и техники компании продолжала находиться на территории месторождения «Чудное» вплоть до 2020 года.

По этой причине в отношении гендиректора компании Отделом судебных приставов по Инте УФССП по Республике Коми возбуждено и расследовано уголовное дело. Вину в инкриминируемом деянии руководитель предприятия признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 50 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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