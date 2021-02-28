История с замерзающими жителями города получила новый поворот. Ситуацией заинтересовался Следком России. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Коми доложить о ходе и результатах доследственной проверки, а также поставил ее ход на контроль в центральном аппарате ведомства.Напомним, горожане остались без отопления в 30-градусные морозы. В квартирах снегом покрылись трубы, инеем окна, а температура в помещении еле-еле достигает 10 градусов тепла. Родителей малышей бьют тревогу: их дети в опасности из-за таких условий.Жители домов добиваются ответа от властей и обратились в прокуратуру за помощью. В ведомстве заявили, что сейчас организована проверка, которая даст правовую оценку. Однако люди устали от совещаний и требуют реальных мер. По их словам, они уже устали просыпаться от звука стучащих от холода зубов.– Смысл в их совещаниях, если в наших квартирах – дубак! Змеевик ледяной! В квартирах тот же холод! - уже в полнейшем отчаянии жители д. 3 по ул. Коммунистическая. - Еду спокойно на окне храним. Холодно, спим на кухне, поскольку только там тепло из-за того, что работает газовая плита.Добавим также, что нарушения должны были устранить еще до 20 февраля.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСыктывкарцы три дня жили без отопления в лютые морозыУправляйка во всех бедах винит жильцов, которые не сидели дома (подробности)