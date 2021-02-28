В Коми за сутки зарегистрировано 80 случаев заражения коронавирусом

Диагноз подтвердили у 80 человек Фото: Архив "КП"

Стали известны актуальные данные по зараженным коронавирусом в Коми. Данные сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Так, за последние сутки было выявлено ещё 80 пациентов с подтвержденным коронавирусом. При этом за весь период пандемии количество носителей достигло уже 39 437.

За сутки с выздоровлением было выписано 82 человека, а за всё время – 38 283.

За минувшие сутки ни один факт болезни не закончился смертельным исходом. За всё время количество летальных случаев достигло 753.

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