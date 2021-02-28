Стало известно состояние 4-летней девочки из Печоры, на которую напали собаки

Покусанную бездомными собаками четырехлетнюю девочку прооперировали в Печорской ЦРБ Фото: архив "КП"

Состояние 4-летней девочки, пострадавшей от нападения стаи собак, остается тяжелым. Об этом сообщает «Комиинформ» со ссылкой на региональный Минздрав.

По данным ведомства, у девочки диагностирована глубокая рана головы и множественные укусы конечностей. Сейчас ребенок находится в отделении реанимации.

Напомним, ЧП произошло накануне в Печоре. Девочка шла в гости к своей тете, которая жила в соседнем доме. В какой-то момент ее окружили бездомные собаки и напали на нее. На крики ребенка прибежал местный житель, который случайно стал свидетелем ужасной картины. Он прогнал животных и оказал девочке первую медицинскую помощь. Ребенок был экстренно госпитализирован в больницу.

Сейчас Следком республики расследует данный случай. Начато разбирательство.

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