В Сыктывкаре 30 человек заразились COVID-19 за сутки

На сегодняшний день выздоровели 38 283 (+82) человека
Фото: архив "КП"
За минувшие сутки в Коми лабороторно было подтверждено 80 случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
Отмечается, что 30 человек с диагнозом covid-19 было обнаружено В Сыктывкаре, что делает столицу республики самой зараженной на данный момент.
Второе место за Воркутой. Здесь зафиксировано 15 новых фактов заражения. В остальных городах показатели незначительные.
Отмечается, что все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь.
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