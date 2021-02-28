В Сыктывкаре 30 человек заразились COVID-19 за сутки

На сегодняшний день выздоровели 38 283 (+82) человека Фото: архив "КП"

За минувшие сутки в Коми лабороторно было подтверждено 80 случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Отмечается, что 30 человек с диагнозом covid-19 было обнаружено В Сыктывкаре, что делает столицу республики самой зараженной на данный момент.

Второе место за Воркутой. Здесь зафиксировано 15 новых фактов заражения. В остальных городах показатели незначительные.

Отмечается, что все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь.

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