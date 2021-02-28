Ижемцы выступили против коммунального грабежа и замены местных министров из правительства Коми на приезжих. Мирный протест прошел сегодня, 28 февраля, в селе Ижма, на митинге присутствовали порядка 50 человек.Для начала организатор митинга депутат Госсовета Коми Николай Братенков предупредил, что митинг состоялся в рамках Закона Республики Коми от 29.11.2012 № 91-РЗ – количество участников не превышало 100 человек, администрация села была предупреждена заранее, люди вышли и собрались.– Когда в сентябре 2020 года в Ижме проходил митинг, полиция подала на собравшихся в суд, но тогда суд встал на сторону митингующих. После апелляции Верховный суд Коми признал законным это мирное собрание граждан, – пояснил «КП-Коми» Николай Братенков. – Мы не боимся выражать гражданскую позицию, всё прошло в рамках закона на предусмотренных площадках.Митингующие адресовали главе Коми Владимиру Уйбе требование прекратить планомерное избавление от местных кадров в Правительстве Коми, пояснили, что осуждают отставки министра природных ресурсов и окружающей среды региона Романа Полшведкина и министра финансов Коми Галины Рубцовой.Ижемцы выдвинули требования к Правительству Коми по следующим пунктам: предусмотреть возмещение выпадающих доходов предпринимателям, заготавливающим дрова для населения сел и деревень, и рассмотреть восстановление работы муниципальных предприятий – райтопов.– В посёлке Щельяюр немало многоквартирных домов с индивидуальным отоплением на каменном угле. Мы предлагаем рассмотреть возможность официальной продажи угля населению для отопления. Удорожание стоимости дров происходит из-за удаленности делянок для заготовки дров и введения в северных районах притундровой зоны, где запрещены сплошные рубки древесины. Эти факторы серьезно влияют на снижение жизненного уровня сельских граждан, – пояснил Николай Братенков.– Депутатов Госдумы Коми мы призываем обратиться к Правительству России с требованием внести изменения в Постановление Правительства РФ №950 от 29.06.2020 г., в соответствии с которым граждан заставляют платить баснословные суммы за электроэнергию в разрезе общедомовых нужд, а на самом деле за других граждан из этих домов, которые не платят за электричество, – отметил Николай Братенков.Собравшиеся выразили недоверие депутатам Госдумы от Коми Ивану Медведеву и Ольге Савастьяновой, поддержавшим пенсионную реформу, повышающую возраст выхода на пенсию.По результатам мирной встречи подписали резолюцию 48 человек, двое воздержались.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Сыктывкаре мужчину оштрафовали за участие в несогласованном митингеОн должен заплатить 10 тысяч рублей (подробности)