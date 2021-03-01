В Коми за сутки у 78 человек подтвердили коронавирус

Ситуация с коронавирусом в Коми остается стабильной Фото: архив "КП"

За последние сутки у 78 человек в Коми был подтвержден коронавирус. С начала пандемии число таких случаев возросло до 39 515 фактов.

Данные приводит федеральный оперативный штаб. По его информации, в республике из всех зарегистрированных случаев болезни 38 363 человека уже перенесли коронавирус и были выписаны по выздоровлению, в том числе – 80 пациентов за последние сутки.

Также, согласно федеральным данным, в Коми за последние сутки не зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса. Общее число погибших составляет 753 человека.

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