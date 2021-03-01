В Сыктывкаре за сутки обнаружили коронавирус у 29 человек

Все инфицированные находятся под наблюдением врачей Фото: Архив "КП"

За минувшие сутки в Коми число ковид-пациентов увеличилось на 78 человек. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. Отмечается, что больше всего зараженных обнаружено в Сыктывкаре - 29 человек.

Далее идет Воркута. Здесь подтверждено почти в три раза меньше случаев инфицирования - 10 фактов заболевания.

Всего под медицинским наблюдением находятся 3 396 человек. Из них сняты с медицинского учета по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 28 человек за последние 24 часа.

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