В Коми 8 марта выдастся аномально холодным

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В Коми 8 марта начнется резкое похолодание. Об этом сообщили синоптики регионального метеоцентра. По их данным, столбик термометра упадет до -21 градуса.

Первый рабочий день короткой недели также не порадует по-настоящему весенней погодой. Метеорологи обещают возвращение аномальных морозов в республику, которые сохранятся на протяжении всей недели.

- В Коми началось ультраполярное вторжение, которое приведет к установлению аномально морозной погоды. Вся территория республики до середины новой недели будет находиться в арктическом воздухе, поступающем со стороны Карского моря. Температурный фон ожидается на 8-12 градусов ниже климатической нормы, - дали не утешительный прогноз синоптики.

Самая холодная ночь в республике ожидается с 9 по 10 марта. Температура воздуха за окном составит -28...-35 градусов, а в Воркуте и вовсе столбик термометра опустится до -40 градусов.

Потепление обещают в конце следующей недели: морозы ослабнут до -15 градусов.

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