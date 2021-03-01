Южный ветер принес в Коми метели

Фото: Александр Шадраков

На территории Коми 1 марта будет облачно с прояснениями. Ночью и днем местами пройдет небольшой снег, кое-где днем осадки увеличатся до умеренных. Ветер южный, юго-восточный, ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с, на севере местами порывами ночью до 14 м/с, днем до 15-20 м/с, метель.

Температура ночью -11...-16, при прояснении -20...-25, днем -3...-8, на востоке местами -10...-15°С.

В Сыктывкаре 1 марта ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем снег, метель. Ветер юго-западный, ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Температура ночью -20...-22, днем -6...-8°С, сообщает Коми ЦГСМ.

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