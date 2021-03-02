Организовавший на прошлой неделе мирный протест в селе Ижме депутат Госсовета Коми Николай Братенков получил извещение от ижемской полиции. В отношении него хотят составить протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.6.1.ч.1 КоАП РФ по факту организации проведения массового публичного мероприятия, нарушении требований п. 11 Указа Главы РК от 15.03.2020 №16 \\"О введении режима повышенной готовности\\".Ижемцы выступили против коммунального грабежа и замены местных министров из правительства Коми на приезжих в минувшее воскресенье, 28 февраля. На мирном протесте присутствовали порядка 50 человек.– Не вижу ни законности, ни логики в действиях ижемской полиции. Ведь общественно-политические мероприятия не запрещены Указом Главы РК №16 «О режиме повышенной готовности…». Сам Глава Владимир Уйба провел 23 февраля у Вечного огня в Сыктывкаре массовое мероприятие в честь Дня защитника Отечества с участием Председателя Госсовета Сергея Усачева и заместителя Надежды Дорофеевой, где участвовало более 50 граждан. Почти все, кстати, известные люди Республики Коми, – отметил Николай Братенков.В тот же день, кстати, коллега Николая Братенкова депутат Госсовета от «Единой России» Евгений Бейков собрал в Усинске у монумента славы более 50 молодых участников другого массового общественно-политического мероприятия в честь Дня защитника Отечества – участники сего действия дружно стояли плечом к плечу на этом торжественном пикете.– Проходят сессии депутатов городов и районов Коми, серьезные общественно-политические мероприятия, решающие как жить нам дальше, лишь в Ижме общественно-политическое мероприятие – митинг о том, как нам надо жить дальше, полиция посчитала незаконным, – недоумевает Николай Братенков. – Мне непонятны излишне ретивые действия стражей порядка, которые выходит, считают, что В.Уйба, Е. Бейков, я, главы городов и районов постоянно нарушают Указ Главы РК №16 «О режиме повышенной готовности...».Николай Братенков написал ходатайство, чтобы отложили возбуждение дела об административном наказании в отношении него до приезда защитника депутата, однако в ходатайстве, по его словам, ему пытаются отказать.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Ижме участники митинга подписались против увольнения местных министров и коммунальных грабежейРезолюция по итогам мирного протеста адресована главе Коми (подробности)