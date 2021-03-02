В Коми коронавирусом заразился еще 81 человек

Озвучены свежие данные по COVID-19 в Коми Фото: архив "КП"

В Коми за минувшие сутки обновились основные данные, отражающие ситуацию с коронавирусом в республике. Так, число инфицированных за прошедшие 24 часа увеличилось на 81 и достигло отметки в 39 596 человек.

Отмечается, что более 90% из них удалось побороть болезнь. За сутки из больниц с полным выздоровлением было выписано 79 пациентов, за все время - 38 442.

Вместе с тем показатель смертности не растет который день. По состоянию на 2 марта, 753 человека стали жертвами COVID-19.

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