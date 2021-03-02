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Общество

Автор апокалиптичной серии снимков о Воркуте претендует на престижную премию

Публикация фотографа Ланы Сатор уже набрала в Инстаграме более 9 тысяч лайков
Оксана ОЛЬШАНСКАЯ