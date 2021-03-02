Автор апокалиптичной серии снимков о Воркуте претендует на престижную премию

На премию «Редколлегии» номинирована публикация «Рудник – посёлок, с которого начиналась Воркута». Автор публикаций – фотограф Лана Сатор, которая в Инстаграме рассказала о Воркуте умирающей – посёлках и местах северного города, где жизнь уже не кипит.На снимках – заброшенные дома, покрытые снегом сооружения, техника, пустые улицы. Фотограф Лана Сатор целых три недели работала над своим проектом. Пост «Рудник – посёлок, с которого начиналась Воркута» набрал более 9 тысяч лайков.– С самого начала 1930-х годов здесь появился исправительно-трудовой лагерь, численность которого за восемь лет выросла до 55 тысяч заключённых. Первое поселение, появившееся на берегу реки, называлось Рудник (с ударением на \\"у\\"). Изначально его постройки были деревянными – землянки и бараки. Позднее были построены кирпичные дома и учреждения, а позднее, когда Рудник уже был лишь районом города Воркута, – панельные пятиэтажки. Невзирая на стремительный рост города, Рудник так и оставался фактически изолированным – через реку вёл только пешеходный подвесной мост, а на автомобиле добраться до района можно было лишь в объезд. Уже в 1990-х годах началось расселение Рудника, последние жители покинули свои дома в начале 2000-х. С тех пор все деревянные постройки были разобраны, интерьеры зданий полностью исчезли, а подвесной мост со множеством дыр в деревянном настиле находится в аварийном состоянии, – поделилась историей Рудника Лана Сатор.Проект «Редколлегия» — это независимая премия, учреждённая благотворительной организацией Sreda Foundation для поддержки свободной профессиональной журналистики в России.Члены жюри, уполномоченные инициаторами «Редколлегии», выбирают лауреатов ежемесячно. Премия выплачивается только конкретным людям, она не предназначена для поддержки каких-либо организаций, учреждений, — например, целых редакций или изданий.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Что осталось в Советском после людей: апокалиптичные фото воркутинского посёлкаЭкскурсия по музею истории чужой жизни (подробности)