В Сыктывкаре водитель иномарки сбил на тротуаре женщину

Фото предоставлено УГИБДД МВД по Республике Коми

По информации УГИБДД МВД по Коми, 02 марта в 16:20 в Сыктывкаре произошло ДТП в котором пострадала девушка 1990 г.р.

Так, водитель 1992 г.р., управляя а/м Peugeot Boxer, двигался задним ходом по тротуару по ул. Советская со стороны ул. Куратова в направлении ул. Коммунистическая. Напротив д. 30 по ул. Советская совершил наезд на пешехода, который двигался по тротуару со стороны ул. Куратова.

Фото предоставлено УГИБДД МВД по Республике Коми

В результате ДТП девушка получила черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Не госпитализирована. Виновник ДТП водит машину с 2011 года, в течение последнего года привлекался к административной ответственности 2 раза.

Фото предоставлено УГИБДД МВД по Республике Коми

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Печоре перевели из реанимации девочку, на которую напали собаки (подробности)