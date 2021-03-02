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В Сыктывкаре водитель иномарки сбил на тротуаре женщину

Известно состояние пострадавшей
Александра САВИНОВААлександра САВИНОВА
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Фото предоставлено УГИБДД МВД по Республике Коми

Фото предоставлено УГИБДД МВД по Республике Коми

По информации УГИБДД МВД по Коми, 02 марта в 16:20 в Сыктывкаре произошло ДТП в котором пострадала девушка 1990 г.р.

Так, водитель 1992 г.р., управляя а/м Peugeot Boxer, двигался задним ходом по тротуару по ул. Советская со стороны ул. Куратова в направлении ул. Коммунистическая. Напротив д. 30 по ул. Советская совершил наезд на пешехода, который двигался по тротуару со стороны ул. Куратова.

Фото предоставлено УГИБДД МВД по Республике Коми

Фото предоставлено УГИБДД МВД по Республике Коми

В результате ДТП девушка получила черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Не госпитализирована. Виновник ДТП водит машину с 2011 года, в течение последнего года привлекался к административной ответственности 2 раза.

Фото предоставлено УГИБДД МВД по Республике Коми

Фото предоставлено УГИБДД МВД по Республике Коми

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