На территории Коми 2 марта будет облачно. Ночью пройдет снег, местами сильный; днем - небольшой, местами умеренный снег. Утром и днем местами гололед.Ветер южной четверти с переходом на западный, северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром местами порывы 15-18 м/с, метель.Температура в западных районах: ночью -3...-8, днем 0...-5; в восточных: ночью -7...-12, при прояснении до -18, днем -5...-10°С.В Сыктывкаре 2 марта также будет облачно. Ночью сильный снег, днем небольшой. Днем гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 м/с, ночью порывами до 14 м/с. Температура ночью -5...-7, днем -1...+1°С.В ближайшие дни будет сохраняться теплая и ветреная погода, сообщает Коми ЦГСМ.Напомним, ГУ МЧС по Коми накануне объявило штормовое предупреждение до утра вторника, 2 марта. В южных районах и в Сыктывкаре ночью ожидался сильный снег. Временами видимость ухудшалась до 500-1000 метров. В крайних северных районах и на северо-востоке ветер усиливался до 7-12 м/с. При этом порывы достигали 15-20 м/с.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСиноптики рассказали, каким будет март в Коми (подробности)