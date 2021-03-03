В Коми коронавирусом заразился 81 человек

В Коми ситуация с коронавирусом стабилизируется
Фото: Архив "КП"
В Коми выявили 81 новый случай коронавируса. Всего в республике зарегистрировано 39 596 случаев заражения.
За последние сутки выздоровели 79 пациентов, ни одного смертельного случая зарегистрировано не было. Всего от COVID-19 вылечились 38 442 человека.
В России зарегистрировано 4 268 215 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровели 3 838 040 человек, а скончались - 86 896.
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