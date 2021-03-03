В Коми жители Нижнего Чова остались без канализации

Замерзшая выгребная яма на Рабочем переулке, д. 2. Фото: Денис Шушко

Жители деревянных двухэтажных домов в Нижнем Чове Сыктывкара столкнулись с проблемой, которая в корне изменила привычную жизнь горожан – у них замерзли выгребные ямы, стояк заполнен водой, как итог – канализация не работает.

– Раньше такой проблемы не было, выгребные ямы утепляли. В этом году утеплять не стали, наверное, решили сэкономить. Теперь мы не можем пользоваться канализацией, в 21 веке выносим помои, выливаем в специально отведённую яму – бетонный контейнер, – жалуется "Комсомолке" Денис Шушко, жилец дома на Рабочем переулке 16Б.

Помойка - бетонный контейнер. Фото: Денис Шушко

Жильцы рассказали, что сегодня приходили мастера, откопали одну яму, ушли.

– Вот, мы подняли люк – там нет утеплителя, все перезаморожено. Как долго будут размораживать – не знаем, - пояснил Денис Шушко.

В соседнем доме ситуация ещё хуже – на Рабочем переулке, д.2 не могут добиться восстановления канализации уже целый месяц. Люди уже написали обращение в прокуратуру, а пока запаслись помойными вёдрами, биотуалетами и горшками, выносят все отходы в контейнер, который уже со всех сторон залит нечистотами.

Также жители Чова обращают внимание, что УК совершенно не следит и за водяной колонкой – тропинка полностью в наледи, за водой просто так «без балета» и танцев с бубном не пробраться.

Тропинка к колонке.

Диспетчер управляющей компании «Човская» пообещала, что проблему с канализацией будут решать и мастера уже выходят на объекты. Ждём-с.

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