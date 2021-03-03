В Коми этапы творческого пути художника Анжелы Размановой раскроет выставка «Синтез искусств»

Фото: Национальная галерея Республики Коми

В Национальной галерее Республики Коми состоялось официальное открытие персональной выставки Анжелы Размановой «Синтетика».

На выставке представлены разные этапы творческого пути художника: ранние работы соседствуют с теми, что были созданы недавно. Здесь мы можем увидеть работы, написанные во время пленэра «Клюква», которым и руководит Анжела Рустиковна. Произведения, представленные на выставке, разнообразны. От академического искусства до творческих экспериментов, поисков нового языка. Всего в экспозицию выставки вошло 60 произведений.

Фото: Национальная галерея Республики Коми

Далее слово взял президент Национальной галереи Пьер Броше: «Когда я смотрю на произведения, вошедшие в экспозицию выставки, я вижу любовь к региону, вижу энергию, полученную в путешествиях по родному краю. Республика Коми предстает мозаикой разных культур, всё это разнообразие позволяет показать стиль и возможности художника.

Фото: Национальная галерея Республики Коми

Открытие этой выставки – это большой праздник искусства!» Со словами благодарности выступил главный герой вернисажа выставки «Синтетика» – Анжела Рустиковна Разманова. Она поблагодарила команду Национальной галереи Республики Коми за помощь в организации выставки, а также всех, кто пришел на открытие. После официальной части Анжела Рустиковна пообщалась с гостями и провела небольшую экскурсию для всех.

Фото: Национальная галерея Республики Коми

Отметим, что выставка открыта к 100-летию Республики Коми. Экспозиция выставки открыта для посетителей по 3 апреля, в рамках работы выставки пройдут творческие встречи с автором произведений, сообщили в Нацгалерее Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нацгалерея Коми приглашает на фотосессию с Ангарой Сноу Вульф Норд Дэнд

Знакомство с гранд чемпионкой России пройдет в рамках открытия выставки (подробности)