Почтальон из Усть-Цильмы стала героиней сюжета на федеральном канале

Фото: скриншот видео 5-tv.ru

В Международный женский день Пятый канал запустил ролик о талантливых женщинах, которые выполняют свою работу с любовью, преуспели и отличились в своём деле.

Наша землячка Елена Газизова из Усть-Цилемского района Коми тоже попала в сюжет федерального телеканала. Елена работает почтальоном в своем родном селе. Развозит корреспонденцию сама, а на каждое время года у нее свой транспорт: каракат на огромных колёсах для весенне-осенней грязи, лошадь или лодка летом, снегоход для морозов – проходит 20 километров по зимнику два раза в месяц до отделения почтовой связи.

– Иногда новости люди узнают по интернету или телефону быстрее, чем из журналов или газет, – рассказала в интервью Елена Газизова.

Корреспонденция, которую доставляют из Сыктывкара в местную администрацию, запаздывает – в пору с 8 марта поздравлять, а со столицы прибыл номер еще за 23 февраля.

– Газеты нынче мало выписывают. В основном, открытки на Рождество, Новый год, день рождения. Личные письма пишут сейчас редко – в основном, служебные, – пояснила почтальон.

Хрупкая женщина на снегоходе стала связующим звеном между селом и деревней, где всего две улицы и два переулка. У неё никогда не было прав на технику. Водить научилась сама – пришлось: ведь интернет в Усть-Цилемском районе ловит не всегда, банкоматы – редкость, а она с газетами и пенсией приезжает чётко по графику.

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