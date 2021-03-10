Масленица-2021 в Сыктывкаре: будут ли блины, сожгут ли чучело, где пройдет ярмарка

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В ближайшие выходные в Сыктывкаре пройдут народные гуляния «Широкая Масленица». Торгово-выставочная ярмарка в рамках одноимённого городского праздника состоится уже в эту субботу (13 марта) с 11 до 15 часов на Стефановской площади. Аналогичные мероприятия пройдут в воскресенье (14 марта) в Эжве и пригородных посёлках.

В этом году в связи с ограничительными мерами по COVID-19 изменён традиционный формат празднования Масленицы – не будет традиционного аттракциона «Столб» и сжигания чучела Масленицы, сообщает столичная мэрия.

Вместе с этим, организаторы мероприятия готовят для жителей и гостей столицы Коми интересную программу. Так на участие в ярмарке заявились свыше 40 экспонентов из Республики Коми и ближайших регионов, которые представят к продаже продовольственные и непродовольственные товары, сувенирную продукцию, изделия народно-художественных промыслов.

При этом на площади будет организовано музыкальное сопровождение, установлен главный атрибут народного праздника – Масленица, а на аллее – чучела Маслениц – работы участников городского онлайн конкурса на лучшее «Чучело Масленицы 2021».

Для посетителей ярмарки будут работать фотозоны с элементами масленичного оформления (тематические баннеры, пресс-воллы, матрешки и другое), автосалоны города Сыктывкара представят различные модели автомобилей. На этой площадке ПАО «Ростелеком» представит два снегоболотохода «Хищник-3930», которые используются для обслуживания линий связи.

КСТАТИ

В таком же формате запланировано проведение Масленицы 14 марта 2021 года в Эжвинском районе на Слободской площади, в Краснозатонском возле Дома культуры «Волна», Верхней Максаковке возле Досугового центра «Лира» и в Седкыркеще возле поселкового Дома культуры.

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