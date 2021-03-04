В Сыктывкаре будут ловить нетрезвых водителей

Максимальная санкция - лишение свободы на срок до 2-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет Фото: Нина Юшкова

Сыктывкарские автоинспекторы в марте 2021 года проведут профилактические рейды, направленные на предупреждение аварийности с участием водителей в состоянии опьянения. Дополнительные автоэкипажи ГИБДД будут патрулировать на улицах города и обращать особое внимание на грубые нарушения ПДД РФ. Операция «Нетрезвый водитель» пройдет в два этапа – с 6 по 8 марта и с 19 по 21 марта 2021 года.

Также наряды дорожно-патрульной службы 6 и 19 марта организуют массовые проверки водителей автотранспорта. Планируется задействовать дополнительных экипажи ДПС. Стражи порядка будут останавливать проезжающий автотранспорт и оценивать состояние каждого водителя.

При отсутствии признаков опьянения, запаха алкоголя, поведения, не соответствующего обстановке, и нарушений ПДД РФ, водители незамедлительно продолжат движение.

Госавтоинспекция Сыктывкара напоминает об ответственности за управление авто в состоянии опьянения. В соответствии с ч.1 ст. 12.8.КоАП РФ предусмотрена ответственность в видеадминистративного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет. За повторное управление автомобилем в состояние опьянения предусмотрена уголовная ответственность на основании ст.264.1 УК РФ. Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до 2-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.

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