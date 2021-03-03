Погода в Коми балует: оттепель и снежок

На территории Коми 3 марта будет облачно с прояснениям, небольшой снег. Синоптики предупреждают, что местами образуется гололед. Ветер 6-11 м/с, северо-западный, западный; на северо-востоке – южный, юго-восточный.Температура ночью -6...-11, при прояснении -16...-21°С. Днем потеплеет до -1...-6, и только местами в восточных районах будет прохладнее: -11...-16°С.В Сыктывкаре 3 марта ожидается облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер северо-западный, западный, скорость - 6-11 м/с. Температура ночью -6...-8, днем -2...-4°С.4 марта в Коми будет облачно с прояснениями. Выпадет небольшой, местами умеренный снег. Ветер в северных районах - северо-восточный, 2-7 м/с, на юге - западной четверти, 4-9 м/с.Температура ночью 4 марта -10...-15, при прояснении -16...-21, днем -3...-8, в отдельных северных районах -10...-15°С, сообщает Коми ЦГСМ.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСиноптики огорошили прогнозом погоды на март в Коми (подробности)