С «ледяной пещерой» в подъезде многоэтажки Печоры разбирается Следком

Фото: Следком по Коми

Следком по Коми организовал процессуальную проверку в связи с информацией в соцсетях о ужасающем состоянии жилого дома по улице Западной в Печоры. Они намерены выяснить, что привело к обледенению подъезда.

Фото: Следком по Коми

Фото: Следком по Коми

Правительство Коми виновного уже нашло: это следует из заявления в официальном Telegram-канале. «По подъезду в Печоре начались восстановительные работы. Произведено комиссионное обследование мест общего пользования по адресу: ул. Западная, д. 47. Причиной обледенения нижних этажей подъездов дома является низкая наружная температура воздуха, а также безответственное отношение жителей к общедомовому имуществу (сломаны двери, выбиты окна, срезаны радиаторы отопления), что повлекло к разгерметизации теплового контура и, как следствие, конденсации снега на лестничных клетках нижних этажей», - говорится в сообщении.

Фото: Следком по Коми

Также правительство региона отчиталось о начале работ по восстановлению теплового контура, а также ликвидации последствий аварии.

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