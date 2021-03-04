Синоптики предупреждают: в Коми грядет похолодание

Фото: Влад Плотницкий

Облачно с прояснениями будет на территории Коми 4 марта. Выпадет небольшой, местами умеренный снег. Синоптики предупреждают, что местами на дорогах появится гололед. Ветер северной четверти 6-11 м/с.

Температура ночью -8...-13, при прояснении до -19, днем в южных районах будет -4...-9, в северных районах: -10...-15°С.

В Сыктывкаре 4 марта будет облачно с прояснениями. Временами пройдет небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -9...-11, днем -5...-7°С.

Возможно, четверг станет последним днем ранней весенней оттепели, которая царила в Коми почти неделю. По прогнозам синоптиков, уже 5-6 марта температура начнет снижаться: ночью -17...-22, при прояснении -25...-30, днем -13...-18, местами -8...-13°С., сообщает Коми ЦГСМ.

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