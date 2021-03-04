Вспышка коронавируса в школе Коми: директора оправдали

Директора Кельчиюрской СОШ им. А.Ф. Сметанина обвиняли в нарушении правил профилактики ковида. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директора Кельчиюрской СОШ им. А.Ф. Сметанина обвинили в нарушении правил профилактики ковида. Проверку проводил Роспотребнадзор по Коми в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в школе. Однако Ижемский районный суд прекратил производство по делу за отсутствием состава административного правонарушения.

При санитарно-эпидемиологическим обследование очага заболевания новой коронавирусной инфекцией было установлено отсутствие оборудования для регулярного обеззараживания воздуха (УФО, рециркуляторы). Именно это послужило основанием для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, в отношении должностного лица - директора МБОУ «Кельчиюрская СОШ им. А.Ф. Сметанина».

Однако суд установил, что функции и полномочия учредителя МБУ осуществляет орган местного самоуправления, главным распорядителем бюджетных средств является Управление образования АМР «Ижемский», до которого МР «Ижемский» доводятся предельные объемы финансирования.

Суд пришел к выводу, что директором школы приняты достаточные и все зависящие от неё меры для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к образовательному учреждению в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Направлялись ходатайства в адрес местного управления образования. А вот документально подтвержденных сведений о том, что управлением образования выделялись денежные средства на указанные цели, суду не представлено.

Таким образом, факт неисполнения или ненадлежащего исполнения директором школы своих должностных обязанностей не доказан.

Постановлением Ижемского районного суда производство по делу об административном правонарушении прекращено за отсутствием состава административного правонарушения.

Постановление в законную силу не вступило, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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