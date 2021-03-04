Масленица-2021: когда начнутся празднования в Коми

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В этом году жители России и Коми будут провожать весну позже обычного: масленица пройдет с 8 по 14 марта.

Даты праздника всегда разные из-за церковного календаря, куда вписана "масленичная неделя". Гуляния напрямую зависят от даты Пасхи, которые традиционно проходят за 8 недель до православного праздника.

Масленица – один из самых древних праздников, которые сохранились в славянских странах

Прощаться с весной на Руси принято широко и вкусно. Всю неделю люди пекут блины, приглашают гостей и сами не забывают наведываться к близким. Кстати, не забудьте в среду, 10 марта, сходить к теще на блины.

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Завершает праздничную неделю традиционное сжигание чучела. С этого момента весна вступила в свои права.

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