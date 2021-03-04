В Коми от коронавируса скончался один человек

Озвучена свежая статистика по коронавирусу в Коми Фото: Архив "КП"

Стали известны актуальные данные по зараженным коронавирусом в Коми. Так, за сутки было выявлено 82 пациента с подтверждённым COVID-19.

Общее количество зараженных за всё время пандемии в Коми достигло уже 39 758 человек. При этом полностью выздоровел 38 604 пациента. За сутки этот показатель увеличился на 81 человек.

За сутки статистика летальных случаев увеличилась – скончался один человека. Всего за время пандемии погибло 756 пациентов с коронавирусом.

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