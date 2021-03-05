В Коми от коронавируса скончались еще два пациента

Озвучены свежие данные по коронавирусу в Коми Фото: Архив "КП"

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в Коми. Так, за последние сутки было зарегистрировано ещё 79 человек с COVID-19.

Общее количество заболевших за всё время пандемии достигло 39 837 человек. При этом одновременно болеет 758 пациентов.

С выздоровлением было выписано за сутки 78 пациентов, а за всё время – 38 682. Смертью закончилось ещё два случая заболевания. По официальным данным, за всё время пандемии в Коми скончались уже 758 человек с подтвержденным коронавирусом.

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