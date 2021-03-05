В Коми выбрали гордость и красу полиции

Фото: пресс-служба МВД по Коми

В полиции МВД Коми выбрали «Гордость и краса правоохранительных органов». В конкурсе приняли участие 22 сотрудницы полиции - от сержанта до майора.

- Сама идея конкурса заключается в представлении красоты как совокупности духовных и интеллектуальных качеств, выявлении творческих способностей и, конечно же, повышении престижа службы в органах внутренних дел, - рассказали в пресс-службе МВД.

Сама идея конкурса заключается в представлении красоты как совокупности духовных и интеллектуальных качеств, выявлении творческих способностей и, конечно же, повышении престижа службы в органах внутренних дел.

За два дня участницы преодолели пять этапов. В первый день дамы в погонах показывали свои знания в правовой и морально-психологической подготовке. Следующими испытаниями стали физическая и огневая подготовки: комплекс силовых упражнений и челночный бег, стрельба из пистолета Макарова.

Ни один номер не остался без внимания

На второй день конкурсантки рассказали о себе и представили на суд беспристрастного жюри творческие номера. Финалом праздника красоты стало дефиле в вечерних платьях, где сотрудницы полиции сменили форменную одежду на изысканные наряды.

По итогам первой части состязаний определилась тройка лидеров. Старший эксперт ЭКЦ МВД по РК, майор полиции Наталья Вязова, инспектор отдельного взвода ДПС ГИБДД Сосногорска, лейтенант полиции Екатерина Оборина, набравшие по 104 балла, и оперуполномоченный уголовного розыска Вуктыла, лейтенант полиции Валентина Сюкеева. Последняя, кстати, лучше всех участниц выполнила комплекс упражнений по стрельбе из пистолета Макарова.

Решающим в поединке красоты стал творческий этап. Здесь конкурсантки показали свои таланты в вокале, танцах, художественном слове и других дисциплинах.

Решающим в поединке красоты стал творческий этап

К примеру, преподаватель ЦПП МВД по РК, мастер спорта по художественной гимнастике, капитан полиции Ольга Андрианова вместе со своей воспитанницей представила жюри этюд «Шоу должно продолжаться». Участковый из Микуни, младший лейтенант полиции Анна Аугене прочитала стихотворение собственного сочинения. Ветеринарный врач ЦКС МВД по РК, лейтенант полиции Мария Кетова впечатлила членов жюри сказочным танцевальным номером «Весна». Начальник миграционного пункта Усть-Цилемского района, старший лейтенант полиции Олеся Федотова предстала перед зрителями в национальном костюме и прочитала стихотворения Татьяны Поздеевой «Усть-Цильма» и Николая Шкоредного «Деревянное село». А лейтенант полиции Лидия Агафонова, оперуполномоченный ОЭБиПК Усинска продемонстрировала зрителям показательные выступления по международному виду спортивного и прикладного единоборства – самбо.

Мощную поддержку зала получил номер капитана полиции, старшего оперуполномоченного УЭБиПК МВД Виктории Морохиной, которая выступила с композицией «Пришел час ответа» на слова коллектива регионального БЭП и музыки российской группы «Город 312».

Восточный танец Натальи Вязовой поразил и зал, и жюри. Часть композиции майор полиции выполнила на битом стекле. Не менее впечатляющей была феерия «Весна» ветеринарного врача Марии Кетовой.

Фото: пресс-служба МВД по Коми

Ни один номер не остался без внимания. Министр внутренних дел Андрей Сицский отметил всех участниц на церемонии награждения. К слову, жюри при выборе победительниц турнира совещалось гораздо большее время, чем заявленное по регламенту. В результате голоса распределились следующим образом.

1 место завоевала старший эксперт ЭКЦ МВД по РК, майор полиции Наталья Вязова.

2 место - старший оперуполномоченный УЭБиПК МВД, капитан полиции Виктория Морохина.

3 место - инспектор отдельного взвода ДПС ГИБДД Сосногорска, лейтенант полиции Екатерина Оборина.

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