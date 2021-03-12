Сыктывкар вновь стал лидером по количеству зараженных коронавирусом

Всем инфицированным оказывается специализированная помощь Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре за минувшие сутки было выявлено 25 фактов заражения коронавирусом. Такие данные предоставил Роспотребнадзор. Столица Коми вновь становится лидером по данному показателю.

Следом за Сыктывкаром идет Воркута. Здесь 15 горожан заболели covid-19. В остальных городах прирост незначительный.

Добавим, что в республике выявлено ПЦР–тестированием 40 352 (+67) случая заболевания за все время пандемии.

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