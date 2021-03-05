Владимир Путин поздравил 90-летнюю труженицу тыла из Ижмы

Фото: администрация Ижемского района

Труженица тыла Марина Канева из Ижмы отметила 90-летний юбилей. В этот знаменательный день глава Ижемского района Игорь Норкин вручил юбиляру поздравительное письмо от президента России Владимира Путина.

«Мы искренне гордимся вашим поколением – поколением мужественных, сильных духом людей. Настоящих героев и созидателей. Вы никогда не боялись трудностей, верили в правое дело, в себя и своих товарищей. Честно служили Отечеству», – говорится в послании.

Фото: администрация Ижемского района

Марина Яковлевна родилась в д. Щельябож Усинского района, по дороге в тундру. Росла и воспитывалась в многодетной семье Якова Павловича и Елены Петровны Вокуевых, уроженцев Мохчи.

Родители были оленеводами, и потому азы кочевой жизни девочка Марина освоила рано. Уже в девять лет была настоящей помощницей в чуме. С 13 лет трудилась в колхозе, пасла овец, ухаживала за ними. Иногда овец в стаде насчитывалось больше полусотни. Позже работала дояркой, с юного возраста не роптала и выполняла работу наравне со взрослыми.

В 22-летнем возрасте вышла замуж за односельчанина Канева Василия Яковлевича. После непродолжительной работы на лесоучастке Войвож переехали в Ижму, построили своими силами дом, родили двоих детей.

Трудовую деятельность продолжила санитаркой в Ижемской районной больнице. Тридцать один год Марина Яковлевна отдала этой нелегкой работе.

Девяносто прожитых лет вместили многое. Сколько трудностей, бед и огорчений встречалось на пути, но и сколько радостей и приятных моментов было пережито. Так, однажды пришлось молодой женщине пережить тяжелый удар. Спустя 18 лет брака умирает супруг. Десять лет Марина Яковлевна воспитывала детей одна. А позже судьба соединила ее с ижемцем Чупровым Василием Григорьевичем. Василий Григорьевич был оленеводом, поэтому Марина Яковлевна снова выехала работать в тундру.

Фото: администрация Ижемского района

В труде и заботах прошли годы, но и сейчас Марина Яковлевна не сдается возрасту. Она содержит свой дом в идеальном порядке, самостоятельно моет полы, убирает снег, копает картошку. Она никогда не унывает, всегда приветлива, улыбчива и по-прежнему остается позитивным, гостеприимным и общительным человеком. Именинница всегда окружена внимаем родных и близких людей, друзей и соседей.

Марина Яковлевна является труженицей тыла, награждена юбилейными победными медалями, сообщает администрация Ижемского района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спортивный праздник «Ижемские состязания» пройдет в марте

В планах «Северное многоборье» по национальным видам спорта и даже конкурс баек о рыбалке и охоте (подробности)