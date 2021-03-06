В выходные дни в Коми установится морозная погода

Фото: Евдокия Пыстина

Облачно с прояснениями будет на территории Коми 6 марта. Временами пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/с, на крайнем северо-востоке - переменный 0-5 м/с.

Температура ночью: -18...-23, при прояснении -28...-33; днем -13...-18, в отдельных северных районах похолодает до -21...-26°С.

В Сыктывкаре 6 марта будет облачно с прояснениями. Временами - небольшой снег. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/с. Температура ночью -20...-22, днем -14...-16°С.

В воскресенье в Коми похолодает еще сильнее. Температура ночью -26...-31, в северных районах при прояснении до -36, на юго-западе -21...-26, сообщает Коми ЦГСМ.

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