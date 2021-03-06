В Сыктывкаре ликвидировали прорыв теплотрассы, которую протаранил грузовик

Из-за аварии подача тепла была приостановлена в 23 деревянных двухэтажных и 9 частных домах. Фото: пресс-служба мэрии Сыктывкара.

В сыктывкарском посёлке Краснозатонском ликвидируют последствия столкновения грузовика с теплотрассой, из-за чего часть населённого пункта осталась без отопления. Работы еще продолжаются, но уже ночью 6 марта тепло начало вновь поступать в дома.

Инцидент произошёл вечером 5 марта возле дома №7 по улице Корабельная. При заезде на производственную базу спецтехника задела арочную теплотрассу диаметром 150 миллиметров.

Из-за аварии подача тепла была приостановлена в 23 деревянных двухэтажных и 9 частных домах, расположенных по улицам Флотская, Корабельная, Речная и Судоремонтная.

Аварийная бригада МУП «Жилкомуслуги» немедленно приступила к ремонту. К полуночи теплоснабжение было восстановлено, сообщила пресс-служба администрации Сыктывкара.

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