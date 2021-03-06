В Коми 77 пациентов выздоровели за сутки от коронавируса

Всего в Коми выздоровели от вируса 38 759 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 6 марта в России 11 024 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 77 новых случаев.

Всего в республике сейчас 39 914 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 759 пациентов, 1 новый случай летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 38 759 человек (77 пациентов выздоровели за сутки).

Напомним, в связи со стабилизацией эпидситуации в Коми коечный фонд для приёма больных COVID-19 сократили на 1305 коек, теперь он составляет 991 койку. При этом объём резервных - 35,2% .

На 5 марта в Коми против новой коронавирусной инфекции привит 20 171 человек. Все ответы о том, как поставить прививку от коронавируса в Коми, вы найдете здесь.

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