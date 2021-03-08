Ультраполярное вторжение в Коми: пик морозов еще впереди

Фото: Павел Канев

В праздничный день 8 Марта на территории Коми будет переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег. Ветер восточный, северо-восточный, 3-8 м/с, на юго-западе порывами до 11 м/с.

Температура ночью -24...-29, при прояснении -34...-39, днем -16...-21, местами -25...-30, на юго-западе ночью -17...-22, днем -10...-15°С.

В Сыктывкаре 8 марта ожидаются переменная облачность и небольшой снег. Ветер восточный, северо-восточный, 6-11 м/с. Температура ночью -20...-22, днем -11...-13°С., сообщает Коми ЦГСМ.

Напомним, еще в преддверии длинных выходных началось ультраполярное вторжение, которое приведет к установлению аномально морозной погоды. Вся территория республики до середины новой недели будет находиться во власти арктического воздуха, поступающего со стороны Карского моря.

Температурный фон ожидается на 8...12С ниже климатической нормы. Пик морозов придется на 9-10 марта

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