В Коми скончался один человек от коронавируса

Пандемия идет на спад, но продолжает собирать жертвы.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 8 марта в России 10 253 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 77 новых случаев.
Всего в республике сейчас 40 067 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 781 пациент, 1 новый случай летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 38 916 человек (78 пациентов выздоровели за сутки).
Кстати, в России требование к работодателям перевести сотрудников в возрасте 65 и старше становится рекомендательным с 1 апреля. Документ подписан премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова в конце января предположила, что отменить масочный режим можно будет уже в этом году, поскольку COVID-19 превращается в сезонное заболевание. Возможно, эпидемия завершится уже весной 2021 года.
Все ответы о том, как поставить прививку от коронавируса в Коми, вы найдете здесь.
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