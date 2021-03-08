В Коми скончался один человек от коронавируса

Пандемия идет на спад, но продолжает собирать жертвы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 8 марта в России 10 253 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 77 новых случаев.

Всего в республике сейчас 40 067 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 781 пациент, 1 новый случай летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 38 916 человек (78 пациентов выздоровели за сутки).

Кстати, в России требование к работодателям перевести сотрудников в возрасте 65 и старше становится рекомендательным с 1 апреля. Документ подписан премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова в конце января предположила, что отменить масочный режим можно будет уже в этом году, поскольку COVID-19 превращается в сезонное заболевание. Возможно, эпидемия завершится уже весной 2021 года.

Все ответы о том, как поставить прививку от коронавируса в Коми, вы найдете здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Предприятие в Коми наказали за вспышку коронавируса среди работников

При расследовании ЧП обнаружили антисанитарию у крупного производителя молока (подробности)