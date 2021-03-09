Число зараженных коронавирусом в Коми превысило 40 тысяч человек

Озвучены реальные данные по коронавирусу в Коми Фото: Архив "КП"

За минувшие сутки в Коми отмечено очередное увеличение числа заболевших коронавирусом. Однако статистика последних дней показывает, что количество заражений начинает постепенно снижаться.

Согласно данным федерального оперштаба, в Коми было выявлено 73 зараженных covid-19 за сутки. Всего на территории республики зарегистрировано 40 140 случаев болезни.

Выписано по выздоровлению в регионе 38 995 человек, в том числе 79 – за сутки. Также с начала пандемии зафиксировано 761 факт смерти от коронавируса, за сутки погиб еще один пациент.

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