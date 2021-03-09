Сыктывкар и Ухта стали лидерами по количеству зараженных коронавирусом

Всего под медицинским наблюдением находятся 2 863 человека Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре за минувшие сутки зарегистрировано 23 случая инфицирования covid-19, сообщает региональный Роспотребнадзор.

На втором месте по количеству - Ухта. Здесь обнаружено 10 больных коронавирусом за сутки.

— Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре - 23 случая, в Ухте - 10. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь, - заявили в пресс-службе ведомства.

Всего в Коми 40 140 случаев заболевания коронавирусом.

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