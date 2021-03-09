Спортсмен из Коми завоевал вторую золотую медаль по биатлону на Кубке мира в Словении

Второй этап Кубка мира начнется на следующей неделе с 15 по 26 марта в финском Вуокатти. Фото: минспорта Коми.

Иван Голубков продолжает завоевывать медали Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону в Словении. Сегодня, 9 марта, состоялась вторая гонка по биатлону, в которой ведущий спортсмен с инвалидностью Республики Коми снова одержал победу.

На четырех огневых рубежах Иван допустил один промах – на втором. Но это не помешало ему опередить ближайшего преследователя на более чем две минуты. Отметим, что серебряный и бронзовый призер гонки ни разу не промахнулись.

Второе место занял украинец Тарас Рад, замкнул тройку лидеров еще один россиянин Александр Давидович. Завтра состоится завершающая гонка по биатлону. После чего этап в Словении подойдет к концу.

Второй этап Кубка мира начнется на следующей неделе с 15 по 26 марта в финском Вуокатти. Вместе с Иваном на этих соревнованиях выступит наша прославленная чемпионка Паралимпийских игр Мария Иовлева.

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