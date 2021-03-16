Названы самые зараженные коронавирусом города в Коми

Роспотребнадзор назвал самые зараженные города Коми Фото: Архив "КП"

Сыктывкар вновь стал лидером по количеству зараженных коронавирусом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

По данным ведомства, в городе было зафиксировано 20 случаев инфицирования. Следом за столицей Коми идет Ухта. Здесь выявили 18 фактов заражения covid-19.

Всего в республике более 40 тысяч человек, перенесших болезнь. Из них 97% пациентов успешно побороли вирус и были выписаны из больниц с выздоровлением. В числовом эквиваленте этот показатель равен 39 480, что на 62 выздоровевших больше, чем было сутками ранее.

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