В Коми вернулась зима: на севере – до минус 42 градуса

Фото: Игорь Подобаев

Полноценная зима вернулась на этой неделе на территорию Коми с 9 марта. Синоптики прогнозируют, что мороз в республике задержится до конца недели.

В. Сыктывкаре 9 марта будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, 2-5 м/с. Температура ночью -28...-30, днем -18...-20°С.

На остальной территории Коми 9 марта ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. Ветер северной четверти, 2-7 м/с, на крайнем северо-востоке - переменных направлений, 1-5 м/с.

Температура ночью -28...-33, в северных и центральных районах при прояснении -37...-42, на крайнем юге -22...-27; днем -17...-22, на северо-востоке -22...-27, на крайнем северо-востоке -28...-33°С, сообщает Коми ЦГМС.

Напомним, синоптики Коми ЦГМС опубликовали прогноз на рабочую неделю, с 9 по 12 марта. Температурный фон ожидается на 8...12С ниже климатической нормы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики огорошили прогнозом погоды на март в Коми (подробности)