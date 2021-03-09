Почти половина вакцинированных от ковида в Коми – это пенсионеры

В ряде муниципалитетов организованы мобильные прививочные бригады. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Коми растет число желающих сделать прививку от коронавирусной инфекции. В том числе среди пожилых.

На конец прошлой недели в Коми вакцинацию прошли 21 974 человека. Из них получили полный курс (две прививки) 6419 человек. Причем 46% это жители старше 60 лет.

Всего на данный момент в Коми поступило 31 142 дозы вакцины "ГамКовидВак" и 500 доз вакцины "ЭпиВакКорона", предназначенной в первую очередь для сотрудников Роспотребнадзора и медицинских работников.

В ряде муниципалитетов организованы мобильные прививочные бригады. Медики выезжают для иммунизации населения, проживающего в труднодоступных территориях Сыктывдинского, Усть-Вымского районов, Усинска и Ухты.

Как отметили в Минздраве, уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией не зависит от погодных условий. Но в то же время низкие температуры способствуют разобщению организованных коллективов, прежде всего детских, что является сдерживающим распространение инфекции фактором.

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