Российские педагоги выбрали самых влиятельных женщин в сфере образования

Большинство респондентов назвали самой влиятельной женщиной в сфере образования Татьяну Черниговскую.

Накануне Международного женского дня некоммерческая организация «Обрсоюз» провела опрос педагогов российских школ, вузов и ссузов, чтобы выяснить, кого они считают самыми влиятельными женщинами в сфере образования. В первую тройку вошли Татьяна Черниговская, Валентина Матвиенко и Ольга Васильева. В опросе приняли участие более 3000 респондентов практически из всех регионов России, сообщает «Обрсоюз». 91% опрошенных составили женщины-педагоги.

Большинство респондентов (29,7%) назвали самой влиятельной женщиной в сфере образования Татьяну Черниговскую – ученую, доктора биологических наук, доктора филологических наук, члена-корреспондента РАО, профессора кафедры общего языкознания СпбГУ, Заслуженного деятеля высшего образования и Заслуженного деятеля науки РФ.

22,9% опрошенных выбрали Валентину Матвиенко – председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.

16,7% респондентов посчитали самой влиятельной женщиной Ольгу Васильеву – министра образования и науки РФ (2016-2018), министра просвещения РФ (2018-2020), заведующую кафедрой государственно-конфессиональных отношений ИГСУ РАНХиГС, почётного профессора Московского государственного гуманитарно-экономического университета, доктора исторических наук. Васильева также является первой женщиной, ставшей министром просвещения (образования) в истории России.

Кроме того, в пятерку влиятельных женщин в сфере образования вошли: заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики, декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ Татьяна Голикова (7,2%) и директор Департамента просвещения, высшего образования и науки Правительства РФ Татьяна Синюгина (5,1%).

Остальные позиции в десятке распределились следующим образом:

Лариса Цветкова (4,8%) – доктор психологических наук, академик РАО, декан факультета психологии и проректор СПбГУ, проректор по научной работе РГПУ им. А. И. Герцена;

Екатерина Толстикова (2,7%) – заместитель Министра просвещения РФ;

Лариса Тутова (2,7%) – депутат Госдумы VII созыва, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке;

Любовь Духанина (2,1%) – депутат Госдумы VII созыва, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке;

Лилия Гумерова (1,4%) – кандидат педагогических наук, член Совета Федерации, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Респонденты могли не только сделать выбор из предложенных кандидатур, но также добавить собственные варианты ответов. Среди влиятельных женщин, кандидатуры которых предложены опрошенными, оказались: министр образования и науки Кузбасса Софья Балакирева, старший преподаватель кафедры естественно-математического образования «Курского института образования» Оксана Осетрова.

Любопытно, что некоторые из опрошенных назвали самыми влиятельными женщинами в сфере образования учителей, мать, бабушку.

По данным «Обрсоюза», почти 37% респондентов, принявших участие в опросе, – это учителя и преподаватели в возрасте 45-54 лет, 28% – в возрасте от 55 лет и старше, 23% – в возрасте 35-44 лет. Больше всего ответов было получено от педагогов начальных классов (24%), русского языка (18%), английского языка (9%), истории (8%) и математики (6,5%).

Самыми активными оказались респонденты из Московской области (7,9%), Москвы (5,9%), Краснодарского края (5,5%), Республики Дагестан (5,5%) и Саратовской области (4,5%).

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